Donatella Di Pietrantonio | “Borgo Sud” | la giusta distanza per potersi reinventare

(Di domenica 27 dicembre 2020)Di, dentista pediatrico, vive a Penne, a trenta chilometri da Pescara. Il suo romanzo L’Arminuta e? stato tradotto in piu? di 25 Paesi. Foto stefano schirato Con un neonato in braccio, in piena notte, Adriana bussa alla porta di sua sorella. Sta scappando? E da chi? La storia si scioglie in un continuo rimando di flashback, un avanti e indietro nel tempo dentro al quale due sorelle sono cresciute e si sono separate di nuovo, imboccando le vie urticanti che la vita squaderna davanti. InSudDicontinua la storia de L’Arminuta, caso letterario del 2017 da cui Giuseppe Bonito sta ultimando un film in collaborazione con Rai Cinema. Una storia di strappi, di vite che arrancano raccontata col tono asciutto della memoria che libera ma a tratti fa male. ...