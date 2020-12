Rodrigo De Paul, si accende il duello Juve-Inter (Di sabato 26 dicembre 2020) Juventus e Inter potrebbero sfidarsi presto sul mercato per Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese, che tanto piace alla big italiane e non solo. L’argentino, classe ’94, sembra ormai pronto al grande salto dopo aver dimostrato una certa maturità tecnica prendendo per mano la squadra friuliana. Rodrigo De Paul: Chi la spunterà tra Juventus e Inter? L’ Udinese è conscio di avere tra le mani un gioiellino e vuole ricavare il massimo dalla sua cessione. La valutazione si aggira intorno ai 35 milioni, cifra che hanno spaventato l’ Inter di Conte che lo ha individuato come profilo giusto per il dopo Eriksen. Ora, però, potrebbe farsi sotto la Juventus, alla disperata ricerca di un rinforzo di qualità in mezzo al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020)ntus epotrebbero sfidarsi presto sul mercato perDe, centrocampista dell’Udinese, che tanto piace alla big italiane e non solo. L’argentino, classe ’94, sembra ormai pronto al grande salto dopo aver dimostrato una certa maturità tecnica prendendo per mano la squadra friuliana.De: Chi la spunterà trantus e? L’ Udinese è conscio di avere tra le mani un gioiellino e vuole ricavare il massimo dalla sua cessione. La valutazione si aggira intorno ai 35 milioni, cifra che hanno spaventato l’di Conte che lo ha individuato come profilo giusto per il dopo Eriksen. Ora, però, potrebbe farsi sotto lantus, alla disperata ricerca di un rinforzo di qualità in mezzo al ...

