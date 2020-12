Nettuno | minore ubriaco devasta la piazza e la ‘folle ripresa’ finisce sui social

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 dicembre 2020) È diventato virale sul web un video che ritrae un ragazzinonne in preda ad atti furiosi. Il video impazza tra le paginedella città died immortala il giovane in atti aggressivi e violenti. Probabilmente il ragazzino in questione, che non sembrerebbe avere più di 15 anni, era sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Prima cerca di sfondare a suon di calci la vetrina di un negozio, poi deturba le decorazioni natalizie di una gioielleria passando per il vaso di un bar adiacente alla Guardia di Finanza e buttando infine per terra un ombrellone. La folle ripresa è stata effettuata in centro ada un presento amico ed era altresì accompagnata da un lessico fortemente colorito, simbolo evidente della condizione di malessere e disagio vissuta dal giovane. Il video che apparso sui ...