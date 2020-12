Kevin Spacey condivide il video annuale di Natale (Di sabato 26 dicembre 2020) Anche quest’anno Kevin Spacey ha pubblicato un video di auguri natalizi. L’attore, caduto in disgrazia dopo le accuse di molestie, ha dedicato il suo messaggio a chi sta soffrendo per il coronavirus e l’isolamento. Ha incoraggiato chiunque abbia lottato con idee suicide o difficoltà di salute mentale a cercare aiuto. Cosa ha detto Kevin Spacey nel suo video di Natale? L’attore Kevin Spacey anche quest’anno ha pubblicato il suo video di auguri natalizi. I video natalizi sono iniziati per la prima volta nel 2018, nel bel mezzo delle accuse di violenza sessuale che l’attore ha dovuto affrontare. Nel primo video aveva usato il personaggio di Frank Underwood di House of Cards in ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 26 dicembre 2020) Anche quest’annoha pubblicato undi auguri natalizi. L’attore, caduto in disgrazia dopo le accuse di molestie, ha dedicato il suo messaggio a chi sta soffrendo per il coronavirus e l’isolamento. Ha incoraggiato chiunque abbia lottato con idee suicide o difficoltà di salute mentale a cercare aiuto. Cosa ha dettonel suodi? L’attoreanche quest’anno ha pubblicato il suodi auguri natalizi. Inatalizi sono iniziati per la prima volta nel 2018, nel bel mezzo delle accuse di violenza sessuale che l’attore ha dovuto affrontare. Nel primoaveva usato il personaggio di Frank Underwood di House of Cards in ...

