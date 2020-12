Cybersecurity | le assicurazioni per proteggersi e farsi risarcire

Leggi su panorama

(Di sabato 26 dicembre 2020) Cattolica propone pacchetti pensati ad hoc per piccole e medie imprese, studi professionali e famiglie che non si limitano a rimborsare i danni subiti, ma mettono a disposizione vari strumenti per prevenirli e limitarli Uno degli effetti più evidenti della pandemia è stato l'aumento dell'utilizzo degli strumenti digitali. Gli acquisti online sono decollati, lo smart working è diventato la regola, passiamo ancora più tempo con gli occhi incollati su computer e telefonini. Se ne sono accorti i pirati informatici, che hanno utilizzato la nostra fame di saperne di più sul coronavirus per spingerci a cliccare su link malevoli e rubare i nostri dati e, in vari casi, i nostri soldi. La circolazione delle fake news, le notizie finte, hanno fatto danni veri. Non sono sensazioni, ma evidenze. A confermarlo è il Clusit, l'Associazione italiana per la sicurezza informatica: nel suo rapporto ...