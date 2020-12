"Virus mutato, una vendetta contro il Regno Unito": Vittorio Feltri, l'ultima scomoda verità sulla pandemia (Di venerdì 25 dicembre 2020) La mutazione del Virus registrata in Inghilterra viene presentata in questi giorni come una tragedia che si aggiunge a quella in atto a causa del Covid che ha infestato l'Europa, anzi il mondo intero. Cosicché dalla pandemia siamo passati al pandemonio. Se fino a una settimana fa capivamo poco degli accadimenti in campo sanitario, oggi non comprendiamo più niente. C'è chi teme che i vaccini in arrivo non siano idonei a sconfiggere la malattia, per cui annuncia di non avere intenzione di sottoporsi al trattamento consigliato dai medici esperti in materia. Le informazioni che piovono sui giornali e in tv sono confuse e, anziché renderci edotti riguardo quello che succederà, moltiplicano le nostre angosce. A forza di diffondere bischerate sul dramma che vive l'umanità, i media alimentano i dubbi circa l'efficacia degli antidoti che sono già ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) La mutazione delregistrata in Inghilterra viene presentata in questi giorni come una tragedia che si aggiunge a quella in atto a causa del Covid che ha infestato l'Europa, anzi il mondo intero. Cosicché dallasiamo passati al pandemonio. Se fino a una settimana fa capivamo poco degli accadimenti in campo sanitario, oggi non comprendiamo più niente. C'è chi teme che i vaccini in arrivo non siano idonei a sconfiggere la malattia, per cui annuncia di non avere intenzione di sottoporsi al trattamento consigliato dai medici esperti in materia. Le informazioni che piovono sui giornali e in tv sono confuse e, anziché renderci edotti riguardo quello che succederà, moltiplicano le nostre angosce. A forza di diffondere bischerate sul dramma che vive l'umanità, i media alimentano i dubbi circa l'efficacia degli antidoti che sono già ...

