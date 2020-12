Solidarietà: seconda Edizione del Premio “Eroi del Sorriso” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si svolgerà Sabato 26 Dicembre la II Edizione del Premio Sociale “Eroi Del Sorriso” nato durante il periodo di Pandemia con l’obbiettivo di far riflettere sulla doppia fragilità degli angeli terreni: pandemia e disabilità. Ideato dall’Ambasciatore del Sorriso Angelo Iannelli da sempre in difesa delle fasce deboli. Il “pulcinella del Sorriso e della legalità“, premierà tutti i ”ragazzi invisibili” meno fortunati, che in questo periodo di lockdown hanno affrontato mille difficoltà, dalle normative anticovid come l’uso delle mascherine, al distanziamento sociale, questi “Eroi“, così definiti dall’Ambasciatore del Sorriso, hanno dato lezione di vita e senso di responsabilità lottando il Covid-19 nel silenzio, senza ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si svolgerà Sabato 26 Dicembre la IIdelSociale “Del” nato durante il periodo di Pandemia con l’obbiettivo di far riflettere sulla doppia fragilità degli angeli terreni: pandemia e disabilità. Ideato dall’Ambasciatore delAngelo Iannelli da sempre in difesa delle fasce deboli. Il “pulcinella dele della legalità“, premierà tutti i ”ragazzi invisibili” meno fortunati, che in questo periodo di lockdown hanno affrontato mille difficoltà, dalle normative anticovid come l’uso delle mascherine, al distanziamento sociale, questi ““, così definiti dall’Ambasciatore del, hanno dato lezione di vita e senso di responsabilità lottando il Covid-19 nel silenzio, senza ...

