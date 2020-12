Santo Natale, andiamo avanti con coraggio. L’auspicio di suor Anna Monia Alfieri (Di venerdì 25 dicembre 2020) Carissimi tutti, quali parole pensare e dire, al termine di un anno così complesso, senza che appaiano scontate, stucchevoli e inutili? In questa circostanza emerge il limite del pensiero: vorrei esprimere una parola che raggiunga tutti, ma soprattutto che sia capace di “arMonia”, di tenere insieme le situazioni più disparate. In questi mesi mi ripeto spesso che possiamo “tenere insieme i diritti, le esigenze, le persone” sono parole; ma questo “tenere insieme” nell’azione concreta è possibile anche perché giungono in soccorso la scienza e i numeri, perché la parola di per sé è limitata. È una bellissima incompiutezza che ci salva dai danni del delirio di onnipotenza e ci rende umani. Paure, senso di smarrimento, domande: sul futuro dei figli, per il dolore di un familiare mancato prematuramente, per il rimpianto di parole non dette o forse di quelle che sarebbe stato ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 dicembre 2020) Carissimi tutti, quali parole pensare e dire, al termine di un anno così complesso, senza che appaiano scontate, stucchevoli e inutili? In questa circostanza emerge il limite del pensiero: vorrei esprimere una parola che raggiunga tutti, ma soprattutto che sia capace di “ar”, di tenere insieme le situazioni più disparate. In questi mesi mi ripeto spesso che possiamo “tenere insieme i diritti, le esigenze, le persone” sono parole; ma questo “tenere insieme” nell’azione concreta è possibile anche perché giungono in soccorso la scienza e i numeri, perché la parola di per sé è limitata. È una bellissima incompiutezza che ci salva dai danni del delirio di onnipotenza e ci rende umani. Paure, senso di smarrimento, domande: sul futuro dei figli, per il dolore di un familiare mancato prematuramente, per il rimpianto di parole non dette o forse di quelle che sarebbe stato ...

matteosalvinimi : Nessuna paura e nessun decreto potranno cancellare l'amore, il sorriso, la gioia e la speranza di Rinascita del Nat… - LegaSalvini : Da tutti noi gli auguri più affettuosi di Buon Santo Natale di Rinascita, per voi e tutti i vostri cari ????????… - _Carabinieri_ : I nostri migliori auguri a tutti per un sereno Santo Natale. #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #25dicembre - Salvato75735378 : @Pontifex_it Sereno Natale Santo Padre?? - sabiwabi_ : RT @PieraPsicologia: Alexa play 'Godetevi questo momento, cazzo è il Santo Natale' by Andrea Croc Zelletta #GFVIP -