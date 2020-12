Messa di Natale venerdì 25 dicembre con Papa Francesco in tv | programma | orari | canale e streaming

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Il, glie le informazioni sulla Santadinella giornata di25. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Su Rai Uno, alle ore 10:55, comincerà la diretta della celebrazione di. Presente anche la direttasu Rai Play. Su5 la celebrazione andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. Direttainvece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. In grassetto le preghiere e le messe del ...

Buongiorno e Buon Natale. Un Natale particolare, a causa dell'epidemia di coronavirus, ma non per questo meno sentito. "Anche nei momenti più difficili i cristiani devono mantenere la loro fede in Dio ...L'omelia di monsignor Solmi la notte di Natale. "Il rifiuto dell’alloggio, della casa, segno dello scarto di chi è fragile come una ...