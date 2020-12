Meghan Markle | il primo regalo di Natale che fece a William

Leggi su dilei

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Nell’ultimo anno i rapporti trae il Principenon si può certo dire siano stati dei migliori, ma c’è stato un tempo in cui la Duchessa di Sussex e il Duca di Cambridge andavano d’amore e d’accordo, un po’ come è sempre stato tra Kate e Harry. L’arrivo dia corte ha stravolto tutta una serie di regole fin dal suo esordio in famiglia. Nel 2017, infatti, fu invitata a trascorrere ila Sandringham House, la residenza in cui la Regina Elisabetta e i suoi eredi da sempre festeggiano tutti insieme, scambiandosi doni e sorseggiando il tradizionale tè della Vigilia (una tradizione che risalirebbe addirittura ai tempi della Regina Vittoria, introdotta dal marito, il Principe Alberto). Un invito già di per sé fuori dagli schemi, considerato che fino a quel momento a nessuno dei ...