La Spezia, albero di Natale in fiamme: due feriti e due intossicati (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un corto circuito alle luci di decorazione di un albero di Natale poteva costare carissimo in un appartamento nel pieno centro di La Spezia Un banalissimo corto circuito poteva costare molto caro in un appartamento nel pieno centro di La Spezia. A causarlo pare siano state le lucine intermittenti di un albero di Natale. Incendio L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

