In arrivo case popolari costruite con stampa 3d (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un sottile strato di cemento uno dopo l'altro ed ecco in meno di 4 ore un muro. Così la stampa 3d rivoluzionerà il settore dell'edilizia. Siamo in Francia nel laboratorio della startup XtreeE che sta realizzando una trentina di muri come questi per la costruzione di 5 abitazioni a Reims nel 2021. Edilizia popolare pubblica per cui hanno avuto tutte le autorizzazioni necessarie dalle autorità. "Oggi per la prima volta in Francia abbiamo una costruzione in cemento stampato in 3d, validata dalle autorità pubbliche, grazie a questo potremmo passare ad una fase industriale" ha spiegato il direttore generale di XtreeE Alain Guillen.Un modo di costruire destinato a svilupparsi soprattutto all'inizio in strutture miste, in cui si alterna la stampa 3d a metodi tradizionali. Con la tecnologia in grado di far ripensare completamente l'uso del ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 25 dicembre 2020) Un sottile strato di cemento uno dopo l'altro ed ecco in meno di 4 ore un muro. Così la3d rivoluzionerà il settore dell'edilizia. Siamo in Francia nel laboratorio della startup XtreeE che sta realizzando una trentina di muri come questi per la costruzione di 5 abitazioni a Reims nel 2021. Edilizia popolare pubblica per cui hanno avuto tutte le autorizzazioni necessarie dalle autorità. "Oggi per la prima volta in Francia abbiamo una costruzione in cementoto in 3d, validata dalle autorità pubbliche, grazie a questo potremmo passare ad una fase industriale" ha spiegato il direttore generale di XtreeE Alain Guillen.Un modo di costruire destinato a svilupparsi soprattutto all'inizio in strutture miste, in cui si alterna la3d a metodi tradizionali. Con la tecnologia in grado di far ripensare completamente l'uso del ...

GrendelFTMoor : RT @iuvinale_n: @Confedilizia_ Consiglio la lettura di questo articolo interessa anche voi. Sent. Cass. Imu. Coniugi 2 case stesso comune p… - Giovann36202660 : RT @CantarellisF: @AlteaFerrari Per Natale in arrivo ... Che il Bambino Gesù benedica le nostre case, con la sua Luce e il suo Immenso Amor… - Rog_2 : RT @iuvinale_n: @Confedilizia_ Consiglio la lettura di questo articolo interessa anche voi. Sent. Cass. Imu. Coniugi 2 case stesso comune p… - IlMagodiIos : RT @iuvinale_n: @Confedilizia_ Consiglio la lettura di questo articolo interessa anche voi. Sent. Cass. Imu. Coniugi 2 case stesso comune p… - darianichele : RT @iuvinale_n: @Confedilizia_ Consiglio la lettura di questo articolo interessa anche voi. Sent. Cass. Imu. Coniugi 2 case stesso comune p… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo case In Francia in arrivo case popolari costruite con la stampa in 3d Il Sole 24 ORE In arrivo case popolari costruite con stampa 3d

Un sottile strato di cemento uno dopo l’altro ed ecco in meno di 4 ore un muro. Così la stampa 3d rivoluzionerà il settore dell’edilizia. Siamo in Francia nel laboratorio della startup XtreeE che sta ...

Natale. Il Vaccino è arrivato in Italia dopo un lungo viaggio sotto scorta

Il furgone contenente le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all’Italia, proveniente dal Belgio, è arrivato in serata alla caserma di Tor di Quinto a Roma, scortato da ...

Un sottile strato di cemento uno dopo l’altro ed ecco in meno di 4 ore un muro. Così la stampa 3d rivoluzionerà il settore dell’edilizia. Siamo in Francia nel laboratorio della startup XtreeE che sta ...Il furgone contenente le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all’Italia, proveniente dal Belgio, è arrivato in serata alla caserma di Tor di Quinto a Roma, scortato da ...