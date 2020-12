Calciomercato Inter, scambio tra Eriksen e un big della Premier (Di venerdì 25 dicembre 2020) Calciomercato Inter, si prospetta un possibile scambio di Eriksen con un big della Premier che sembra essere molto apprezzato da Conte. Le dichiarazioni di Marotta, rilasciate prima della gara tra Inter e Verona, vinta dai nerazzurri che hanno così centrato il loro settimo successivo di fila in campionato, non sembrano più lasciare dubbi. Christian Eriksen, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 25 dicembre 2020), si prospetta un possibiledicon un bigche sembra essere molto apprezzato da Conte. Le dichiarazioni di Marotta, rilasciate primagara trae Verona, vinta dai nerazzurri che hanno così centrato il loro settimo successivo di fila in campionato, non sembrano più lasciare dubbi. Christian, L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : In un #Calciomercato di tentazioni lui è sempre rimasto fedele alla sua @Inter. Eppure c’è anche @javierzanetti in… - infoitsport : Calciomercato Inter, priorità De Paul | Ecco cosa serve: ultime - BombeDiVlad : ??? #Inter, colpo in prospettiva ?? Vicino un classe #2004 #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - calciomercatoit : #Juventus, la strategia per #DePaul: sul piatto anche #Rugani per battere l'#Inter ?? #CMITmercato - Vatenerazzurro1 : ?? Forte interesse dell'#AtleticoMadrid per #MarcosAlonso, il giocatore ha dato la sua disponibilità. Le due società… -