Tragica vigilia, muore a 22 anni in un incidente. "Ciao Sofia, nostro angelo" (Di giovedì 24 dicembre 2020) Scarperia (Firenze), 24 dicembre 2020 - Morire a 22 anni, quando mancano pochi minuti alla vigilia di Natale. Una tragedia assurda, che ha sconvolto Scarperia e San Piero. Sofia Giovannetti , 22 anni,... Leggi su lanazione (Di giovedì 24 dicembre 2020) Scarperia (Firenze), 24 dicembre 2020 - Morire a 22, quando mancano pochi minuti alladi Natale. Una tragedia assurda, che ha sconvolto Scarperia e San Piero.Giovannetti , 22,...

Scarperia (Firenze), 24 dicembre 2020 - Morire a 22 anni, quando mancano pochi minuti alla vigilia di Natale. Una tragedia assurda, che ha sconvolto Scarperia e San Piero. Sofia Giovannetti, 22 anni, ...