La Regione Campania dona un presepe napoletano a Bergamo, una delle città colpite dal Covid-19 (Di giovedì 24 dicembre 2020) È partito dalla città di Bergamo il "Viaggio in Italia del presepe napoletano", l'iniziativa della Regione Campania per promuovere il turismo solidale a sostegno dell'artigianato locale. La Regione Campania dona un presepe napoletano a Bergamo Un presepio, fedele all'antica arte napoletana, ha varcato le porte di Palazzo Frizzoni, sede istituzionale del Comune di Bergamo.

24/12/2020 - È partito dalla città di Bergamo il “Viaggio in Italia del Presepe Napoletano”, l’iniziativa della Regione Campania per promuovere il turismo solidale a sostegno dell’artigianato locale.

Visita del Presidente Vincenzo De Luca al Rione Terra di Pozzuoli

"I Campi Flegrei e Pozzuoli - afferma il Presidente della regione Vincenzo De Luca - devono diventare uno dei punti decisivi per il rilancio dell'economia turistica della Campania intera. Questo ...

