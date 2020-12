Cristiano Ronaldo, vacanze a Dubai: niente quarantena, via libera dall’Asl (Di giovedì 24 dicembre 2020) Cristiano Ronaldo trascorrerà le vacanze natalizie a Dubai. Il portoghese ha avuto il via libera dell’Asl per non osservare la quarantena Cristiano Ronaldo è già partito con tutta la famiglia: volo privato con destinazione Dubai, dove parteciperà ai Globe Soccer Awards. La premiazione si svolgerà il 27 dicembre e l’attaccante portoghese è uno dei tre finalisti per il titolo di miglior giocatore dell’anno con Messi e Lewandowski. Con lui ci saranno altri 3-4 giocatori della Juventus. Come riferisce Gazzetta per la Asl di Torino, sempre interpellata dalla Juventus da marzo a oggi, non ci sono problemi: i giocatori possono stare in isolamento e avere contatti solo con il gruppo squadra, effettuando regolari tamponi al ritorno nei ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020)trascorrerà lenatalizie a. Il portoghese ha avuto il viadell’Asl per non osservare laè già partito con tutta la famiglia: volo privato con destinazione, dove parteciperà ai Globe Soccer Awards. La premiazione si svolgerà il 27 dicembre e l’attaccante portoghese è uno dei tre finalisti per il titolo di miglior giocatore dell’anno con Messi e Lewandowski. Con lui ci saranno altri 3-4 giocatori della Juventus. Come riferisce Gazzetta per la Asl di Torino, sempre interpellata dalla Juventus da marzo a oggi, non ci sono problemi: i giocatori possono stare in isolamento e avere contatti solo con il gruppo squadra, effettuando regolari tamponi al ritorno nei ...

tancredipalmeri : Molti chiedono sui casi alla moviola di Juventus-Fiorentina: c’era secondo giallo per Borja Valero, il fallo su Ber… - goal : Winners of #TheBest FIFA Men's Player award ?? 2016: Cristiano Ronaldo 2017: Cristiano Ronaldo 2018: Luka Modric 20… - forumJuventus : Finalmente ci siamo riusciti, il premio “Giocatore Juventino dell’anno 2019/2020” è nelle mani del vincitore, scelt… - Stanisl70162074 : Ribaltantando la domanda della settimana scorsa di @pisto_gol: chi della Juventus sarebbe titolare oggi nell'Inter?… - mvnnoloo : RT @mkaComps: Cristiano Ronaldo vs Fiorentina -