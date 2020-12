Salerno | via Vinciprova | è già caos nel nuovo terminal bus VIDEO

Leggi su anteprima24

– Come testimoniano anche le immagini realizzate da Anteprima24, già da questa mattina in viadove di fatto nasce ilbus, trasferito da via Ligea dal quartiere Porto (così come tante persone residenti di entrambi quartieri avevano chiesto che non avvenisse) c'è già traffico enell'incrocio tra pullman in entrata ed uscita. Il Comune è andato avanti sulla sua scelta ed oggi il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il murales realizzato per riqualificare l'area è coperto dai bus in fila, mentre macchine asfaltatrici posano ilmanto che toglie parcheggi al quartiere della cittadella giudiziaria e li destina al trasporto pubblico in una zona congestionata già di suo.