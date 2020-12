Record di morti in Uk. Esteso il lockdown, spunta 2° variante sudafricana (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Una notizia che nessuno vorrebbe mai dare”. Così il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, si presenta in conferenza stampa per dare comunicazione di una nuova variante del Covid-19 di cui, finora, sono stati accertati due casi nel Regno Unito. Si tratterebbe di soggetti arrivati dal Sudafrica, per cui sono state disposte “immediate restrizioni” sui voli provenienti dal paese africano e l’obbligo di quarantena per tutti coloro che ci sono stati negli ultimi 15 giorni, compresi coloro che hanno avuto contatti con qualche passeggero. “Siamo incredibilmente grati al Governo sudafricano”, ha detto Hancock. La situazione preoccupa per le mutazioni del virus e perché la variante inglese è più contagiosa, in particolare appare più facilmente trasmissione dai bambini e dai giovani, a sentire le prime risultanze comunicate dall’Oms. “Fondamentale ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Una notizia che nessuno vorrebbe mai dare”. Così il ministro della Salute britannico, Matt Hancock, si presenta in conferenza stampa per dare comunicazione di una nuovadel Covid-19 di cui, finora, sono stati accertati due casi nel Regno Unito. Si tratterebbe di soggetti arrivati dal Sudafrica, per cui sono state disposte “immediate restrizioni” sui voli provenienti dal paese africano e l’obbligo di quarantena per tutti coloro che ci sono stati negli ultimi 15 giorni, compresi coloro che hanno avuto contatti con qualche passeggero. “Siamo incredibilmente grati al Governo sudafricano”, ha detto Hancock. La situazione preoccupa per le mutazioni del virus e perché lainglese è più contagiosa, in particolare appare più facilmente trasmissione dai bambini e dai giovani, a sentire le prime risultanze comunicate dall’Oms. “Fondamentale ...

