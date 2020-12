Infortunio Toloi: problema muscolare per il difensore (Di mercoledì 23 dicembre 2020) brasiliano che ha chiesto il cambio a fine primo tempo Tegola per l’Atalanta. Rafael Toloi ha chiesto il cambio ed ha alzato bandiera bianca per un problema ai flessori. Al posto del difensore brasiliano è entrato Palomino. Gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’Infortunio e stabiliranno eventuali tempi di recupero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) brasiliano che ha chiesto il cambio a fine primo tempo Tegola per l’Atalanta. Rafaelha chiesto il cambio ed ha alzato bandiera bianca per unai flessori. Al posto delbrasiliano è entrato Palomino. Gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’e stabiliranno eventuali tempi di recupero. Leggi su Calcionews24.com

Tegola per l’Atalanta. Rafael Toloi ha chiesto il cambio ed ha alzato bandiera bianca per un problema ai flessori. Al posto del difensore brasiliano è entrato Palomino.

Rafael Toloi si è infortunato di nuovo, sempre al flessore. Il difensore dell’Atalanta si è fermato ancora e ha dovuto abbandonare il campo contro il Bologna per via di un problema muscolare. Come ...

