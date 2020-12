Il Napoli non sa più vincere: Insigne riprende il Toro allo scadere! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Napoli torna in campo con gli uomini contati ma rinfrancato nello spirito dopo la sentenza del Collegio di garanzia del Coni che ha accolto il ricorso di De Laurentiis contro la sconfitta a ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Iltorna in campo con gli uomini contati ma rinfrancato nello spirito dopo la sentenza del Collegio di garanzia del Coni che ha accolto il ricorso di De Laurentiis contro la sconfitta a ...

Termina 1-1 allo Stadio Diego Armando Maradona, Izzo fa gol e spettacolo, Insigne la pareggia. Le pagelle per il fantacalcio A Napoli va in scena lo scontro tra Napoli e Torino per la 14^ giornata di ...

Insigne a Sky: “Dispiace tanto per i punti persi, sono triste. Non possiamo sprecare questi punti”

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, dopo il pareggio contro il Torino è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Non sto pensando al gol fatto, ...

