Fiducia imprese e consumatori in recupero a dicembre (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Recupera la Fiducia di imprese e consumatori a dicembre, dopo il deterioramento del sentiment registrato lo scorso mese, quando la seconda ondata di contagi di Covid-19 e le conseguenti restrizioni selettive avevano smorzato il maggiore ottimismo emerso durante la stagione estiva. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istat, secondo cui gli indici di Fiducia restano ben lontani dai livelli pre-pandemia. Manifatturiero traina recupero sentiment imprese La Fiducia delle imprese imprese a dicembre è risalita a 87,7 punti da quota 83,3, incorporando un miglioramento diffuso al settore manifatturiero (da 90,9 a 95,9) ed a quello dei servizi (da 74,8 a 78,2), mentre le costruzioni e, ...

