BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, 18enne viola la quarentena e va alle isole Cayman a trovare il ragazzo: condannata a 4 mesi di carcere https://t… - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Covid, 18enne viola la quarentena e va alle isole Cayman a trovare il ragazzo: condannata a 4 mesi di carcere https://t… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Covid, 18enne viola la quarentena e va alle isole Cayman a trovare il ragazzo: condannata a 4 mesi di carcere https://t… - antonie85321896 : RT @ilmessaggeroit: Covid, 18enne viola la quarentena e va alle isole Cayman a trovare il ragazzo: condannata a 4 mesi di carcere https://t… - ilmessaggeroit : Covid, 18enne viola la quarentena e va alle isole Cayman a trovare il ragazzo: condannata a 4 mesi di carcere -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 18enne

Il Messaggero

USA, ragazza arrestata per violazione quarantena Covid. La giovane Skylar Mack, studentessa di soli 18 anni, è finita in un carcere della Georgia.In carcere per aver violato la quarantena. Martedì una giuria delle Isole Cayman ha ridotto la condanna di una studentessa americana che aveva violato le leggi sul ...