Amici, grave lutto per Valerio Scanu: si è spento il padre Tonino (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Un grave lutto ha colpito un amato ex allievo di Amici. Si tratta di Valerio Scanu, noto per la sua partecipazione al noto talent di Maria De Filippi, che ora si ritrova a dover affrontare un grande dolore. A 64 anni si è spento il padre Tonino dopo una dura lotta contro il Coronavirus, durata L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Unha colpito un amato ex allievo di. Si tratta di, noto per la sua partecipazione al noto talent di Maria De Filippi, che ora si ritrova a dover affrontare un grande dolore. A 64 anni si èildopo una dura lotta contro il Coronavirus, durata L'articolo

EnnioMacaluso : RT @FIRST_CISL_PATP: Fabio Sidoti: “Oggi il segretario generale della @FimLombardia, durante un presidio davanti alla #Voss, azienda in cri… - MarioOnufrio : RT @FIRST_CISL_PATP: Fabio Sidoti: “Oggi il segretario generale della @FimLombardia, durante un presidio davanti alla #Voss, azienda in cri… - FIRST_CISL_PATP : Fabio Sidoti: “Oggi il segretario generale della @FimLombardia, durante un presidio davanti alla #Voss, azienda in… - simonmagic77 : RT @Francalidia4: @FrancisJUnder12 @ADeLaurentiis Noi non siamo napoletani e gomorrastyle.precisiamo. .2. non abbiamo amici ministri.amici… - playrecrz1 : SALVE AMICI DELLAMUSICA E NON .... UN AUGURIO DI UN FELICE SERENO NATALE IN FAMIGLIA QUALE ESSA SIA MALGRADO QU… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici grave Sarno, 32enne sparato alle gambe. Gli amici: “Una vendetta dopo una lite” Salernonotizie.it Amici, grave lutto per Valerio Scanu: si è spento il padre Tonino

Un grave lutto ha colpito un amato ex allievo di Amici. Si tratta di Valerio Scanu, noto per la sua partecipazione al noto talent di Maria De Filippi, che ...

Trump grazia amici e alleati, polemiche in Usa

WASHINGTON. – Donald Trump, per la prima volta da dopo le elezioni, lascia la Casa Bianca per più giorni e vola nella sua residenza di Mar-a-Lago per le festività di fine anno. Non senza l’ultimo col ...

Un grave lutto ha colpito un amato ex allievo di Amici. Si tratta di Valerio Scanu, noto per la sua partecipazione al noto talent di Maria De Filippi, che ...WASHINGTON. – Donald Trump, per la prima volta da dopo le elezioni, lascia la Casa Bianca per più giorni e vola nella sua residenza di Mar-a-Lago per le festività di fine anno. Non senza l’ultimo col ...