Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci | tutto finito al GF Vip | lei “benedice” l’ex Ariadna Romero

Leggi su blogtivvu

(Di martedì 22 dicembre 2020) Tra(qualora fosse mai realmente iniziato qualcosa). I fan dei “Gregorelli” possono metterci una pietra sopra mettendo da parte i soldi invece di spenderli in messaggi aerei, e preservare la gola per i cori di Capodanno al posto di urlare fuori dalle mura della Casa del Grande... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.