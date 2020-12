Pagamento pensioni Gennaio e febbraio 2021, date e calendario definitivo: si parte il 28 (Di martedì 22 dicembre 2020) Come anticipato nei giorni scorsi, arriva la conferma anche da Poste Italiane dell’anticipo del Pagamento delle pensioni di Gennaio e febbraio 2021 per coloro che ritirano l’assegno negli uffici postali. Per evitare assembramenti e garantire la sicurezza degli impiegati e dei cittadini infatti, il Pagamento delle pensioni sarà suddiviso su cinque giornate in base alla lettera iniziale del cognome. Vediamo allora il calendario definitivo, con la partenza lunedì 28 dicembre 2020. calendario Pagamento pensioni Gennaio e febbraio 2021: in posta si parte il 28 Le pensioni di ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 22 dicembre 2020) Come anticipato nei giorni scorsi, arriva la conferma anche da Poste Italiane dell’anticipo deldellediper coloro che ritirano l’assegno negli uffici postali. Per evitare assembramenti e garantire la sicurezza degli impiegati e dei cittadini infatti, ildellesarà suddiviso su cinque giornate in base alla lettera iniziale del cognome. Vediamo allora il, con lanza lunedì 28 dicembre 2020.: in posta siil 28 Ledi ...

