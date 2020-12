Mes: Renzi, 'petizione on line, vogliamo arrivare a 15mila firme' (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) - Sul Mes "c'è la raccolta firme per spendere più soldi in sanità (Avete firmato? Fate girare! Siamo a 9.000 firme e vogliamo arrivare a 15.000. Ci aiutate?)". Lo annuncia Matteo Renzi nella sua enews, rilanciando la petizione on line a favore dell'uso del Mes promossa dai capigruppo Davide Faraone e Maria Elena Boschi e da Luigi Marattin. "Non c'è più tempo da perdere. Perché il tempo ha un prezzo: quello del Mes sono le file per i tamponi e i test sierologici, i costi a carico dei cittadini, i ritardi, le difficoltà delle strutture, la mancanza di vaccini contro l'influenza, di respiratori, di posti in terapia intensiva. Un prezzo concreto. Così come concreta è la nostra richiesta di accedere immediatamente al MES per un piano straordinario ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) - Sul Mes "c'è la raccoltaper spendere più soldi in sanità (Avete firmato? Fate girare! Siamo a 9.000a 15.000. Ci aiutate?)". Lo annuncia Matteonella sua enews, rilanciando laona favore dell'uso del Mes promossa dai capigruppo Davide Faraone e Maria Elena Boschi e da Luigi Marattin. "Non c'è più tempo da perdere. Perché il tempo ha un prezzo: quello del Mes sono le file per i tamponi e i test sierologici, i costi a carico dei cittadini, i ritardi, le difficoltà delle strutture, la mancanza di vaccini contro l'influenza, di respiratori, di posti in terapia intensiva. Un prezzo concreto. Così come concreta è la nostra richiesta di accedere immediatamente al MES per un piano straordinario ...

