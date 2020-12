Manovra, in arrivo bonus occhiali da vista e lenti a contatto (Di martedì 22 dicembre 2020) Arriva il bonus occhiali da vista e lenti a contatto: con l’anno nuovo debutta il contributo di 50 euro una tantum per l’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto, riservato alle fasce di reddito meno abbienti, proposto da Commissione Difesa vista Onlus. È stato infatti approvato un emendamento in Commissione Bilancio che uno stanziamento di 5 milioni l’anno, dal 2021 al 2023, per l’erogazione di un voucher di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto. L’approvazione rappresenta un ottimo risultato e un importante primo segnale per il settore dell’occhialeria. La riformulazione dell’emendamento, infatti, ha trasformato il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) Arriva ilda: con l’anno nuovo debutta il contributo di 50 euro una tantum per l’acquisto dida, riservato alle fasce di reddito meno abbienti, proposto da Commissione DifesaOnlus. È stato infatti approvato un emendamento in Commissione Bilancio che uno stanziamento di 5 milioni l’anno, dal 2021 al 2023, per l’erogazione di un voucher di 50 euro per l’acquisto dida. L’approvazione rappresenta un ottimo risultato e un importante primo segnale per il settore dell’occhialeria. La riformulazione dell’emendamento, infatti, ha trasformato il ...

