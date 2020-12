Lazio, Inzaghi: «Serve una prestazione importante contro la prima della classe» (Di martedì 22 dicembre 2020) Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Milan-Lazio Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia della sfida contro il Milan. Queste le parole del tecnico. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU Lazio NEWS 24 «Il nostro obiettivo è quello di dare continuità all’ottima prova offerta contro il Napoli. Dobbiamo provare a mettere in campo una prestazione importante contro la prima della classe, contro la squadra più in forma del campionato. I rossoneri hanno ottenuto grandi risultati. Abbiamo problemi di formazione come il Milan, ma andremo a Milano con la voglia di svolgere questa trasferta al meglio». «Nella ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Simoneha parlato alla vigilia di Milan-Simoneha parlato ai microfoni diStyle Channel alla vigiliasfidail Milan. Queste le parole del tecnico. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 «Il nostro obiettivo è quello di dare continuità all’ottima prova offertail Napoli. Dobbiamo provare a mettere in campo unalala squadra più in forma del campionato. I rossoneri hanno ottenuto grandi risultati. Abbiamo problemi di formazione come il Milan, ma andremo a Milano con la voglia di svolgere questa trasferta al meglio». «Nella ...

