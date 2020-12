Juve-Napoli da rigiocare: Rabiot deve scontare un turno di squalifica (Di martedì 22 dicembre 2020) Con l’annullamento di Juve-Napoli, del 3-0 a tavolino dei bianconeri, il centrocampista Adrien Rabiot deve scontare una giornata di squalifica per l’espulsione con la Roma. Il turno doveva essere scontato nella gara tra Juventus e Napoli e non giocandosi quella partita, il francese aveva di fatto scontato il turno di squalifica. Con l’annullamento del 3-0 a tavolino contro il Napoli, il francese deve infatti scontare un turno di stop. Succederà però nella prossima giornata contro l’Udinese del 3 gennaio, e non questa sera contro la Fiorentina: questo perché è necessario attendere la mezzanotte perché la decisione, su questo punto, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) Con l’annullamento di, del 3-0 a tavolino dei bianconeri, il centrocampista Adrienuna giornata diper l’espulsione con la Roma. Ildoveva essere scontato nella gara trantus ee non giocandosi quella partita, il francese aveva di fatto scontato ildi. Con l’annullamento del 3-0 a tavolino contro il, il franceseinfattiundi stop. Succederà però nella prossima giornata contro l’Udinese del 3 gennaio, e non questa sera contro la Fiorentina: questo perché è necessario attendere la mezzanotte perché la decisione, su questo punto, ...

