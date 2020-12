‘Gf Vip 5’, Alfonso Signorini svela come sarà il Capodanno nella Casa: “Sarà un Veglione vero e proprio, non ci saranno le nomination ma…” (Di martedì 22 dicembre 2020) Alfonso Signorini è pronto ad accogliere il nuovo anno in compagnia dei vipponi della Casa del Grande Fratello Vip 5 e dei suoi affezionati telespettatori. Il 31 dicembre, infatti, andrà in onda su Canale 5 uno speciale puntata di Capodanno, che ci terrà compagnia nell’ultima serata di questo anno. Attraverso le pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso ha raccontato che la fine di questo lunghissimo Grande Fratello è fissata per il 15 febbraio e – sebbene il pubblico si sia molto affezionato alla trasmissione e ai suoi concorrenti – non c’è alcuna intenzione di allungare ulteriormente il reality show. Questo venerdì 25 dicembre, il programma non andrà giustamente in onda, ma ai vipponi è stato concesso di fare e ricevere regali e anche di poter videochiamare le proprie famiglie, in modo ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 dicembre 2020)è pronto ad accogliere il nuovo anno in compagnia dei vipponi delladel Grande Fratello Vip 5 e dei suoi affezionati telespettatori. Il 31 dicembre, infatti, andrà in onda su Canale 5 uno speciale puntata di, che ci terrà compagnia nell’ultima serata di questo anno. Attraverso le pagine del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni,ha raccontato che la fine di questo lunghissimo Grande Fratello è fissata per il 15 febbraio e – sebbene il pubblico si sia molto affezionato alla trasmissione e ai suoi concorrenti – non c’è alcuna intenzione di allungare ulteriormente il reality show. Questo venerdì 25 dicembre, il programma non andrà giustamente in onda, ma ai vipponi è stato concesso di fare e ricevere regali e anche di poter videochiamare le proprie famiglie, in modo ...

