Covid, Joe Biden si vaccina in tv: “Non c’è nulla da temere”. Il video (Di martedì 22 dicembre 2020) Covid, Joe Biden si vaccina in tv: “Non c’è nulla da temere” Roma, 22 dic. (askanews) – Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha ricevuto la sua prima dose del vaccino contro il coronavirus in diretta televisiva insieme alla moglie Jill. “Lo sto facendo per dimostrare alla gente che deve essere preparata a ricevere il vaccino, quando potrà farlo – ha detto – non c’è nulla di cui preoccuparsi, non vedo l’ora di fare la seconda iniezione”. Negli Usa, dove i contagi accertati hanno raggiunto i 18 milioni e ci sono stati oltre 319.000 morti, è iniziata anche la distribuzione del vaccino Moderna e il Congresso ha approvato l’atteso pacchetto di aiuti da 900 miliardi di dollari per affrontare la crisi pandemica. Biden, al termine delle votazioni, ... Leggi su formiche (Di martedì 22 dicembre 2020), Joesiin tv: “Non c’èda” Roma, 22 dic. (askanews) – Il presidente eletto degli Stati Uniti Joeha ricevuto la sua prima dose del vaccino contro il coronavirus in diretta televisiva insieme alla moglie Jill. “Lo sto facendo per dimostrare alla gente che deve essere preparata a ricevere il vaccino, quando potrà farlo – ha detto – non c’èdi cui preoccuparsi, non vedo l’ora di fare la seconda iniezione”. Negli Usa, dove i contagi accertati hanno raggiunto i 18 milioni e ci sono stati oltre 319.000 morti, è iniziata anche la distribuzione del vaccino Moderna e il Congresso ha approvato l’atteso pacchetto di aiuti da 900 miliardi di dollari per affrontare la crisi pandemica., al termine delle votazioni, ...

SkyTG24 : Coronavirus, Joe Biden è stato vaccinato in diretta tv - VirgilioVazzari : Vaccino anti-Covid, la prima dose di Joe Biden: 'Vaccinatevi tutti!' - rokerdiego_ : ...vediamo l’effetto che farà... ?? #biden President-elect Joe Biden gets first dose of Covid-19 vaccine… - paolovarsi1 : Joe Biden riceve il vaccino COVID-19 della Pfizer in ospedale del Delaware - Video: - ADM_assdemxmi : RT @AgenziaVISTA: Joe #Biden, il vaccino anti #covid in diretta tv -