Covid, il ceo di BioNTech: “Starà con noi per i prossimi 10 anni, dobbiamo abituarci all’idea” (Di martedì 22 dicembre 2020) Covid, il ceo di BioNTech: “Starà con noi per i prossimi 10 anni” “Il Covid Starà con noi per i prossimi 10 anni”: lo afferma Ugur ?ahin, fondatore e ceo di BioNTech, laboratorio farmaceutico tedesco che, insieme all’americana Pfizer, ha sviluppato il siero anti-Coronavirus, recentemente approvato sia dalla Fda che dall’Ema. ?ahin, quindi, ha aggiunto che sarà bene abituarsi a una nuova “normalità” di vita. Incontrando la stampa, infatti, a chi gli chiedeva quando si potrà tornare alla vita normale, lo scienziato di origine turca ha invitato a dare una nuova dimensione al termine “normale”. “Abbiamo bisogno di una nuova definizione del termine normale. Il virus Starà con noi per i ... Leggi su tpi (Di martedì 22 dicembre 2020), il ceo di: “con noi per i10” “Ilcon noi per i10”: lo afferma Ugur ?ahin, fondatore e ceo di, laboratorio farmaceutico tedesco che, insieme all’americana Pfizer, ha sviluppato il siero anti-Coronavirus, recentemente approvato sia dalla Fda che dall’Ema. ?ahin, quindi, ha aggiunto che sarà bene abituarsi a una nuova “normalità” di vita. Incontrando la stampa, infatti, a chi gli chiedeva quando si potrà tornare alla vita normale, lo scienziato di origine turca ha invitato a dare una nuova dimensione al termine “normale”. “Abbiamo bisogno di una nuova definizione del termine normale. Il viruscon noi per i ...

Il ceo di Biontech Ugur Sahin presenta il vaccino anti-Covid 19 prodotto in collaborazione con Pfizer e fa sapere che "dal punto di vista scientifico è altamente probabile che possa difendere", anche ...

Pfizer e Moderna stanno effettuando dei test per verificare se i propri candidati vaccini sono efficaci anche contro la 'variante inglese' del Sars-CoV-2.

