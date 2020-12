Virus inglese, De Luca corre ai ripari: quarantena per chi proviene dal Regno Unito (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il governatore Vincenzo De Luca ha disposto la messa in quarantena immediata per tutti i viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna in arrivo in Campania, con una stretta sui controlli per chi atterra all’aeroporto di Capodichino. De Luca corre ai ripari: quarantena per chi proviene dal Regno Unito È quanto prevede la Regione Campania, che ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il governatore Vincenzo Deha disposto la messa inimmediata per tutti i viaggiatori provenienti dalla Gran Bretagna in arrivo in Campania, con una stretta sui controlli per chi atterra all’aeroporto di Capodichino. Deaiper chidalÈ quanto prevede la Regione Campania, che ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

