Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020)DEL 21 DICEMBREORE 08:05 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA SITUAZIONE SULLA A1FIRENZE DOVE LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE NEL TRATTO TRA ORVIETO E ATTIGLIANO A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DELL’INCIDENTE IN DIREZIONEANCORA CODE INVECE SULLA TIBURTINA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONESUD E LO SVINCOLO PER L’ARDEATINA. RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONESUD, DOVE SI STA IN CODA DA TORRENOVA PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE ...