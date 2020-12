Milano, medico ammazzato in via Macchi. Tramonta l'ipotesi rapina: forse ucciso in un agguato (Di lunedì 21 dicembre 2020) La morte del ginecologo Stefano Ansaldi, 65 anni, ucciso sabato verso le 18.15 poco distante dalla Centrale, perde la certezza di una rapina e sfuma nell'angoscia di un giallo. L'ipotesi più ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 dicembre 2020) La morte del ginecologo Stefano Ansaldi, 65 anni,sabato verso le 18.15 poco distante dalla Centrale, perde la certezza di unae sfuma nell'angoscia di un giallo. L'più ...

