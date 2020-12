Melissa Satta con un messaggio sui social dice addio a Boateng (Di lunedì 21 dicembre 2020) Da tempo si parla di una separazione definitiva tra Melissa Satta e Boateng che qualche mese fa erano tornati insieme dopo una separazione momentanea. La bella sarda aveva preferito non commentare i rumors e i tanti gossip che si stavano facendo su lei e Boateng ma oggi, con un messaggio sui social, ha deciso di spiegare che cosa sta succedendo. L’ex velina conferma la fine del matrimonio e scrive un messaggio per ringraziare quello che quindi a tutti gli effetti, è diventato il suo ex marito. Parole piene di affetto quelle che Melissa Satta usa per dire addio anche pubblicamente al calciatore. Il 19 agosto, giorno del loro anniversario, Melissa e Boateng si erano fatti delle dolci ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 21 dicembre 2020) Da tempo si parla di una separazione definitiva trache qualche mese fa erano tornati insieme dopo una separazione momentanea. La bella sarda aveva preferito non commentare i rumors e i tanti gossip che si stavano facendo su lei ema oggi, con unsui, ha deciso di spiegare che cosa sta succedendo. L’ex velina conferma la fine del matrimonio e scrive unper ringraziare quello che quindi a tutti gli effetti, è diventato il suo ex marito. Parole piene di affetto quelle cheusa per direanche pubblicamente al calciatore. Il 19 agosto, giorno del loro anniversario,si erano fatti delle dolci ...

