Live non è la D'Urso, Valeria Fabrizi distrutta dopo il furto: 'Hanno rubato i miei ricordi, non dormo più' (Di lunedì 21 dicembre 2020) Valeria Fabrizi racconta in lacrime a 'Live Non è la D'Urso' il furto che ha subito in casa. I ladri sono entrati nella villa di Valeria Fabrizi e gli Hanno portato via oggetti per un valore di oltre ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 dicembre 2020)racconta in lacrime a 'Non è la D'' ilche ha subito in casa. I ladri sono entrati nella villa die gliportato via oggetti per un valore di oltre ...

