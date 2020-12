La Strega ritrova Volpi | l’ultima volta portò ‘fortuna’ in uno scontro diretto

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Archiviato il prezioso successo con il Genoa, il Benevento si appresta ad affrontare l’ultimo impegno del 2020. Mercoledì sera i giallorossi saranno di scena allo stadio Friuli per affrontare l’Udinese di Gotti. A dirigere il match con i bianconeri ci sarà Manueldi Arezzo, quarto uomo quest’anno al Bentegodi in occasione della sconfitta con il Verona. Sono due i precedenti da arbitro con la, entrambi al Ciro Vigorito, per il fischietto toscano: vittoria nellocon lo Spezia (3-1) dello scorso campionato e sconfitta con l’Ascoli (1-2) nella stagione 2018/19. Gli assistenti saranno Stefano Alassio di Imperia e Robert Avalos di Legnano. Il ligure ha incrociato la formazione di Inzaghi nel Sannio, quando fu designato per il match vinto con il Bologna ...

