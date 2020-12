La dieta della salute è a base di flavonoidi: i cibi più ricchi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono sempre di più le ricerche scientifiche che dimostrano come lo stile di vita, in particolare il consumo di determinati cibi, aiuti l’organismo a vivere meglio e più a lungo. Tra i super nutrienti che assicurano benessere, longevità e salute ci sono i flavonoidi, sostanze antiossidanti che, come dimostrato da diversi studi, sono degli ottimi alleati. Inseriti in una dieta equilibrata, completa e varia, proteggono le cellule e i tessuti e aiutano a stare alla larga da disturbi e malattie che possono colpire il cuore, il sistema vascolare, il cervello e il fegato. Secondo i risultati di uno studio danese riportato dal sito della fondazione Airc chi consuma regolarmente moderate quantità di questi composti ha un rischio addirittura più basso di morire a causa di un tumore. Con l’aiuto di Valentina Galiazzo, biologa nutrizionista specialista in biochimica clinica, vediamo nel dettaglio perché la dieta della salute è a base di flavonoidi e in che modo farne scorta a tavola. Leggi su vanityfair (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono sempre di più le ricerche scientifiche che dimostrano come lo stile di vita, in particolare il consumo di determinati cibi, aiuti l’organismo a vivere meglio e più a lungo. Tra i super nutrienti che assicurano benessere, longevità e salute ci sono i flavonoidi, sostanze antiossidanti che, come dimostrato da diversi studi, sono degli ottimi alleati. Inseriti in una dieta equilibrata, completa e varia, proteggono le cellule e i tessuti e aiutano a stare alla larga da disturbi e malattie che possono colpire il cuore, il sistema vascolare, il cervello e il fegato. Secondo i risultati di uno studio danese riportato dal sito della fondazione Airc chi consuma regolarmente moderate quantità di questi composti ha un rischio addirittura più basso di morire a causa di un tumore. Con l’aiuto di Valentina Galiazzo, biologa nutrizionista specialista in biochimica clinica, vediamo nel dettaglio perché la dieta della salute è a base di flavonoidi e in che modo farne scorta a tavola.

cestlaviemacher : Dayane è letteralmente l'unica a dire a Rosalinda di non saltare i pasti quando quest'ultima crede che fare la diet… - cestlaviemacher : @terrry82 Eh ma se tu vedi solo il video della battuta la pensi così ma se vedi tutto capisci il senso. Dayane non… - vogliadiniente : @mummyunicorn Dayane con una espressione ha deriso le ragazze con una fisicità diversa da quel che impone il suo ca… - mummyunicorn : @michi62924086 Solo il gesto è stato pessimo, ma il resto del discorso è tutto giusto e io da persona che ha soffer… - ViloAngela : @soyestreghetta Dayane la gratifica in continuazione, non ha detto nulla di male: la cellulite là la mettono su per… -

Ultime Notizie dalla rete : dieta della Dinner cancelling: la dieta di Fiorello, lo schema Io Donna La dieta della salute è a base di flavonoidi: i cibi più ricchi

Sono dei super nutrienti che aiutano a vivere meglio e più a lungo. Ecco quali benefici hanno e come portarli a tavola ogni giorno con gli alimenti giusti ...

Annette Larkins, e la fonte della giovinezza

Assume una dieta vegana da decenni, ma sembra quasi che la vecchiaia ... è la prova vivente che la fonte della giovinezza non è un mito e che si trova in alimenti biologici, negli ortaggi, frutta e ...

Sono dei super nutrienti che aiutano a vivere meglio e più a lungo. Ecco quali benefici hanno e come portarli a tavola ogni giorno con gli alimenti giusti ...Assume una dieta vegana da decenni, ma sembra quasi che la vecchiaia ... è la prova vivente che la fonte della giovinezza non è un mito e che si trova in alimenti biologici, negli ortaggi, frutta e ...