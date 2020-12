Koeman | «Messi sta male se non vince | ora non possiamo più fallire»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ronald, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro Real Valladolid Ronald, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Real Valladolid. «Abbiamo molte assenze e al Barça dobbiamore, lottare per i titoli: ecco perché questa è una situazione complicata. Dobbiamo schierare tanti giovani e abbiamo bisogno di tempo. Ogni partita che non vinciamo è un passo indietro. Il problema non è pareggiare in casa contro il Valencia, il problema è che abbiamo perso molti punti e molte partite fuori casa. Non, è una pressione per la squadra.? Non è necessario che Leo faccia un’intervista per ribadire certe cose, perché lo vedo tutti i giorni. Un giocatore ...