Imprese | con ‘Connect Albania’ diaspora protagonista di sviluppo

(Di lunedì 21 dicembre 2020) ROMA – Attrarre in Albania imprenditori e investitori presenti in Italia e incentivare gli esponenti della diaspora albanese nel nostro Paese a essere “agenti di sviluppo” in grado di supportare l’occupazione presso le comunità del Paese dei Balcani. E’ la missione di ‘Connect Albania’, una iniziativa lanciata nell’ambito del programma ‘Coinvolgimento della diaspora albanese nello sviluppo sociale ed economico dell’Albania’, promosso dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) nel Paese con il cofinanziamento del ministero italiano degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in partenariato con il governo di Tirana.