Che Milan, Sassuolo fuori in 6 secondi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Leao, gol storico dopo 6'' e 76 centesimi: bis di Saelemaekers. Il Diavolo torna a vincere e resta primo a +1 Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Leao, gol storico dopo 6'' e 76 centesimi: bis di Saelemaekers. Il Diavolo torna a vincere e resta primo a +1

AntoVitiello : 15 gare di fila che il #Milan segna almeno 2 gol a partita #SassuoloMilan - capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - PietroMazzara : Una prestazione importante, con la squadra che ha saputo cambiare modo di attaccare la metà campo avversaria. #Theo… - MatteoR2798 : RT @gebranc63: @sscnapoli Si devono proprio ritirare... Una squadra senza palle, che alla prima difficoltà si scioglie come neve al sole. 1… - Aleb34358667 : RT @Anna19725: L’amore non si manifesta col desiderio di fare l’amore (desiderio che si applica a una quantità infinita di donne) ma col de… -