C'è Posta Per Te: ecco chi sarà uno degli ospiti di Maria De Filippi (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sabato 9 gennaio 2021 tornerà l'appuntamento con Maria De Filippi a C'è Posta Per Te, uno degli show più amati dal pubblico italiano. In onda sulla rete ammiraglia di Canale 5, C'è Posta Per Te ha sempre visto l'intervento di personaggi famosi. Non solo del panorama italiano, ma anche del panorama estero! E che nomi! Fra questi ricordiamo giusto Johnny Depp e Julia Roberts, due vere e proprie stelle Hollywoodiane! Il prossimo anno, comunque, la stagione del fortunato show dovrebbe essere inaugurata da un big nostrano, ovvero Gianni Morandi. A riportare la notizia ci avrebbe pensato BubinoBlog con queste parole: Tra gli ospiti più attesi della ventiquattresima edizione di C'è Posta per Te vi anticipiamo che ci sarà Gianni Morandi.

trash_italiano : C'è Posta Per Te dal 9 Gennaio. FINALMENTE LA LUCE. - ketty57213396 : @ProblemiDi Ca niente il gf diventa c’è posta per te. Non sanno più come tirare fino a febbraio. E siccome i fandom… - catexlouis : il 9 gennaio inizia c'è posta per te. Lo vedere vero? - GiuseppeCervel2 : @Jacopopelle_98 C’è una cosa che mi lascia sempre perplesso: non posta mai una fonte decente. Manco un grafico in Excel di Puglisi. - valee_101 : RT @crisincrisii: Nel 2021, quindi in Italia avremo: - Bay Yanlis in prima serata - Erkençi kus tutti i giorni - Ospitata di Can a c'è post… -

