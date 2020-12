Spezia – Genoa, probabili formazioni e statistiche (Di domenica 20 dicembre 2020) Spezia – Genoa è una delle gare che chiude l’ultimo turno dell’anno di Serie A, nonchè la XIV giornata; sarà un vero e proprio scontro salvezza tra due squadre non in ottima forma che devono assolutamente trovare i 3 punti per allontanarsi al più presto dalla zona retrocessione. probabili formazioni di Spezia – Genoa Spezia (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias Allenatore: Italiano Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Badelj, Lerager, Rovella, Criscito; Destro, Scamacca Allenatore: Maran statistiche Le due squadre arrivano alla gara in un momento di forma non ottimale: i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di San Siro contro ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 dicembre 2020)è una delle gare che chiude l’ultimo turno dell’anno di Serie A, nonchè la XIV giornata; sarà un vero e proprio scontro salvezza tra due squadre non in ottima forma che devono assolutamente trovare i 3 punti per allontanarsi al più presto dalla zona retrocessione.di(4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias Allenatore: Italiano(3-5-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Ghiglione, Badelj, Lerager, Rovella, Criscito; Destro, Scamacca Allenatore: MaranLe due squadre arrivano alla gara in un momento di forma non ottimale: i padroni di casa sono reduci dalla sconfitta di San Siro contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Genoa Calcio in tv: in campo Genoa e Spezia Il Secolo XIX Inzaghi abbatte Maran e lo soccorre

Appesa a un filo la permanenza di Rolando Maran sulla panchina del Genoa. "Mi auguro sia in panchina contro lo Spezia. Ho passato anche io dei momenti difficili e so cosa si prova in questi momenti.

Genoa, la situazione disciplinare aggiornata alla 13° giornata

La situazione disciplinare che riguarderà il Genoa in vista della gara successiva, contro la Juventus, non prevede squalificati, ma Badelj diffidato (la quarta ammonizione rimediata col Parma lo mette ...

