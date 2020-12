Sassuolo-Milan, 4 carte per restare in testa (Di domenica 20 dicembre 2020) Più faticoso scappare o inseguire? Dilemma dibattuto a lungo nel calcio, ne sa qualcosa il Milan che negli anni d'oro ha mantenuto momenti di imbattibilità lunghissimi. Con Pioli è tornato ai livelli ... Leggi su gazzetta (Di domenica 20 dicembre 2020) Più faticoso scappare o inseguire? Dilemma dibattuto a lungo nel calcio, ne sa qualcosa ilche negli anni d'oro ha mantenuto momenti di imbattibilità lunghissimi. Con Pioli è tornato ai livelli ...

capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - DiMarzio : Buone notizie da Milanello per Pioli - ZZiliani : La classifica di Serie A senza il verme. 1. MILAN 27 2. NAPOLI 24* 3. INTER 24 4. SASSUOLO 22 5. ROMA 21 6. JUVENTU… - rus_sansiro : ?? ???? SERIE A 2020-2021, 13ª giornata SASSUOLO ? MILAN @SassuoloUS @acmilan #SassuoloMilan #SerieA Domenica… - sportli26181512 : Milan, 4 carte per restare in testa: ritrova Theo e fuori casa vola: Milan, 4 carte per restare in testa: ritrova T… -