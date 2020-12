Salernitana-Entella in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di domenica 20 dicembre 2020) Salernitana-Entella sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming dell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa sono attualmente secondi in classifica ad una sola lunghezza dell’Empoli capolista, ma non vincono da tre partite, dunque vogliono ritrovare i tre punti; i liguri, dal canto loro, sono il fanalino di coda della classifica e, dopo una Serie infinita di sconfitte consecutive, hanno un disperato bisogno di successo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di lunedì 21 dicembre; la diretta tv sarà disponibile su RaiSport+HD, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladell’anticipo della quattordicesima giornata di. I padroni di casa sono attualmente secondi in classifica ad una sola lunghezza dell’Empoli capolista, ma non vincono da tre partite, dunque vogliono ritrovare i tre punti; i liguri, dal canto loro, sono il fanalino di coda della classifica e, dopo unainfinita di sconfitte consecutive, hanno un disperato bisogno di successo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21:00 di lunedì 21 dicembre; latv sarà disponibile su RaiSport+HD, invece losarà su Dazn. SportFace.

