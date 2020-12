"Non c'è più il rapporto di fiducia con Conte". Più crisi di governo di così non si può. Dal renziano la spifferata sui ministri M5s (Di domenica 20 dicembre 2020) "Giuseppe Conte ha sciupato la fiducia che aveva". Ettore Rosato, pretoriano di Matteo Renzi, dà il benservito al premier: "Bisogna costruire un rapporto fiduciario di maggioranza che oggi non c'è più". Intervistato da Sky Tg24, l'esponente di Italia Viva sottolinea che "anche i ministri del M5s non hanno apprezzato che il premier abbia mandato la ripartizione dei 210 miliardi del Recovery fund alle due del mattino senza discuterne con nessuno, secretando i progetti, per approvarli alle nove in Consiglio dei ministri. Questo ha fatto cadere la nostra fiducia. E allora o il premier dice quale sia il suo percorso per i prossimi mesi o per noi questo governo è una esperienza finita" Voci dall'ultimo Cdm riferiscono di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) "Giuseppeha sciupato lache aveva". Ettore Rosato, pretoriano di Matteo Renzi, dà il benservito al premier: "Bisogna costruire unrio di maggioranza che oggi non c'è più". Intervistato da Sky Tg24, l'esponente di Italia Viva sottolinea che "anche idel M5s non hanno apprezzato che il premier abbia mandato la ripartizione dei 210 miliardi del Recovery fund alle due del mattino senza discuterne con nessuno, secretando i progetti, per approvarli alle nove in Consiglio dei. Questo ha fatto cadere la nostra. E allora o il premier dice quale sia il suo percorso per i prossimi mesi o per noi questoè una esperienza finita" Voci dall'ultimo Cdm riferiscono di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti ...

