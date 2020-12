Libia: il racconto dei pescatori, 'in carcere ci hanno detto di scambio tra prigionieri'/Adnkronos (3) (Di domenica 20 dicembre 2020) (Trapani) - "E' stata durissima - dice - nessuno ci diceva niente. Ci sentivamo abbandonati dallo Stato. Non ci davano alcuna notizia. Per noi era finita. Non ci credevamo più di riuscire a tornare per Natale". Si commuove quando ricorda quel 13 novembre, quando la Farnesina ha permesso ai pescatori italiani di potere parlare con i propri familiari. "Subito dopo ci siamo abbracciati - dice - e pensavamo di essere vicini alla liberazione. Invece ci hanno riportato in un'altra cella". Poi ha ricordato la madre, Rosetta Ingargiola, diventata 'madre coraggio'. A 74 anni non ha mai smesso di lottare. "Il nostro abbraccio è stato bellissimo - dice - una grande emozione". Alla domanda se tornerà in mare dice: "Certo, ma mi piacerebbe che l'Italia ci tutelasse un po' di più". "Non ci sentiamo tutelati - dice - sarebbe opportuno che qualche volta qualche nave ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) (Trapani) - "E' stata durissima - dice - nessuno ci diceva niente. Ci sentivamo abbandonati dallo Stato. Non ci davano alcuna notizia. Per noi era finita. Non ci credevamo più di riuscire a tornare per Natale". Si commuove quando ricorda quel 13 novembre, quando la Farnesina ha permesso aiitaliani di potere parlare con i propri familiari. "Subito dopo ci siamo abbracciati - dice - e pensavamo di essere vicini alla liberazione. Invece ciriportato in un'altra cella". Poi ha ricordato la madre, Rosetta Ingargiola, diventata 'madre coraggio'. A 74 anni non ha mai smesso di lottare. "Il nostro abbraccio è stato bellissimo - dice - una grande emozione". Alla domanda se tornerà in mare dice: "Certo, ma mi piacerebbe che l'Italia ci tutelasse un po' di più". "Non ci sentiamo tutelati - dice - sarebbe opportuno che qualche volta qualche nave ...

