Crollo verticale della Roma nel secondo tempo | vince 4-1 l’Atalanta

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 dicembre 2020)– Impegno ostico e alstesso cruciale per la, che va sul campo dela misurare le proprie ambizioni di Champions. Formazione tipo per Fonseca, che schiera Mirante in porta e nuovamente Smalling in difesa e Karsdorp a destra. Pellegrini torna in mediana con Pedro sulla trequarti. Dzeko porta avanti laDopo soli tre minuti di gioco e una partenza sprint i capitolini sbloccano il punteggio: Mkhitaryan largo a destra riceve il pallone e con un doppio passo salta netto Toloi, arriva sul fondo e mette in mezzo per Dzeko, che controlla e batte Gollini da due passi. 112esima marcatura in giallorosso per il bosniaco. Palo di Spinazzola Altri cinque giri d’orologio e laha la grande chance per il raddoppio con Veretout che lancia lungo rasoterra per Spinazzola, ...