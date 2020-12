Assembramenti e party a luci rosse: chiuso club privé nella Capitale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le forze dell’ordine hanno chiuso un club con privé nella Capitale: all’interno aveva luogo un party a luci rosse, denunciato il proprietario. La scorsa notte le forze dell’ordine hanno pattugliato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le forze dell’ordine hannouncon: all’interno aveva luogo un, denunciato il proprietario. La scorsa notte le forze dell’ordine hanno pattugliato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

VincentMele92 : @tataclo1968 Buon compleanno! Mi raccomando niente super party con relativi assembramenti altrimenti viene #DeLuca… - vale_pallina : @F_Boccia Vivo in un piccolo comune , praticamente senza contagi. Non voglio fare assembramenti, party, 'pericolosi… - violalaviola : @GianniVEVO2021 Pensa che sto facendo un Di Caprio party nonostante gli assembramenti vietati. - Miti_Vigliero : “A Capodanno veglioni e rave clandestini”: la grande paura nella Riviera romagnola La denuncia dei gestori di loca… - massimo_san : RT @LaStampa: La denuncia dei gestori di locali da ballo: “Party in ville e capannoni”. Ieri assembramenti per lo shopping in tutta Italia.… -